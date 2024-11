Grünes Band im Emstadt: Maßnahmen gegen die Verbuschung

Wenn nun bei diesen beiden Landschaftspflegemaßnahmen auch teils größere Baumgruppen entfernt werden, so gleicht das nur auf den ersten Blick einer teilweisen Zerstörung der Natur, wird mittelfristig aber Lebensraum für eine größere Vielfalt an Pflanzen und Tieren bieten. Durch die Wiederherstellung offener Wiesenbereiche finden viele Insekten Lebensraum, was sich wiederum positiv auf teils seltene Vogelarten auswirkt. In Zukunft werden die freigestellten Bereiche von Schafen und Ziegen beweidet, um ein abermaliges Verbuschen zu verhindern. Beide Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutz Thüringen und der Unteren Naturschutzbehörde Sonneberg geplant.