Grünes Band: Entbuschungen am Steilhang der „Petermannsleite“

Durch die Wiederherstellung offener Wiesenbereiche findet eine Vielzahl an Insekten einen Lebensraum, was sich wiederum positiv auf teils seltene Vogelarten auswirkt. Beispielsweise wird durch die Maßnahme der Lebensraum der stark gefährdeten Heuschreckenart „Rotflügelige Schnarrschrecke“ und der Orchideenart „Bienen-Ragwurz“ wiederhergestellt oder verbessert. Auch wurden in der Vergangenheit „Baumpieper“, „Heidelerche“ und „Neuntöter“ nachgewiesen, die von der Entwicklung intakter halboffener Wiesen-Lebensräume profitieren könnten.