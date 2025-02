Wohl selten gab es einen Bundestagswahlkampf, der so sehr von einem einzigen Thema dominiert wurde wie der aktuelle. Dass dies die Migrationspolitik ist und nicht etwa Klimaschutz oder Energiepolitik, dürfte für die Grünen eher ungünstig sein. Wobei die Partei des Wirtschaftsministers Robert Habeck auch in der Energiepolitik immer wieder in die Defensive geraten ist, seit wir russisches Gas – je nach Sichtweise – nicht mehr beziehen wollen, dürfen oder können.