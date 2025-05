Hmm, ist das lecker! Vom Baum in den Mund. Eine wahre Geschmacksexplosion. Was die Kräuterfreunde da kauen? Frisch gezupfte Knospen der großen Winterlinde. Sie ist ein Familien- und Herzbaum, verbindet und spendet viel Energie. „Im Frühjahr hat sie sie in den Knospen gespeichert“, erklärt Kräuterfee Sigrid Niedner. Der dritte Grüne Mittwoch fängt schon gut an. Und er wird noch besser.