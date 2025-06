So. Es ist Zeit. Weg mit den Gedanken an die Arbeit, die sich auf dem Schreibtisch türmt, weg mit den Blitzen im Kopf, die an all das erinnern, was in den kommenden Stunden und Tagen ansteht. Hier und Jetzt sind wichtig. Ein Schritt und die Kräuterfrauen und -männer sind in einer anderen Welt. Das steinerne Tor auf dem Gelände des Hennebergischen Museums Kloster Veßra führt hinein ins Reich der Selbstbesinnung und in eine Welt, in der für jedes Wehwehchen ein Kräutlein wächst. Willkommen beim Grünen Mittwoch!