„Es hat von lauter Purpur, ein Mäntlein um“, heißt es weiter im Text. Singenderweise beginnt Sigrid Niedner an diesem kühlen, sonnigen Herbstmorgen in der alten Hennebergischen Grabkapelle ihre kleine Reise durch die fantastische Welt der Natur. Die Next Generation, die jungen Menschen also, die sie mit ihrer bodenständigen Art der Betrachtung von Mensch und Natur ebenso erden möchte wie die Älteren, hätten da vermutlich ihre liebe Not. Das Kinderlied nach einem Text von Hoffmann von Fallersleben ist in Zeiten, in denen in Kinderzimmern vornehmlich „Aramsamsam“ gesungen wird, nicht mehr en vogue.