Kennen Sie ein Kräutlein, das Katzen den Kopf verdreht? Nein? Noch nie etwas von Katzenminze gehört, jenem Gewächs, das einige Samtpfoten zu seltsamen Dingen verleitet? Ja, die Echte Katzenminze zieht Stubentiger magisch an, lässt sie drum herum tanzen, Blätter zerreißen oder sich unter der Staude wälzen – wie im Rausch. So hat es sich wohl auch im Kräutergarten des Klosters zu Veßra zugetragen. Einst gedieh die Katzenminze dort prächtig. Doch irgendwann war sie w wie weg – kaputtgetanzt. War das Renate, die Museumskatze? Nein, schwört Sigrid Niedner. „Der Duft der Echten Katzenminze lässt die zweite Museumschefin kalt“, erzählt die Kräuterfee mit dem grünen Daumen. In der Not hat die Gärtnerin blaue Katzenminze gepflanzt. Als Ersatz. Doch manchmal ist’s eben wundersam. Das, was man vermisst, das, wohin man seine Gedanken lenkt, wächst und gedeiht plötzlich. Und so sprießen mittlerweile viele kleine Echte Katzenminzen im Kräutergarten des Museums. So viele, dass auch zur Pflanzenbörse am 12. Oktober einige in die Welt hinausgegeben werden können.