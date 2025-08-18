Der legendäre griechische Arzt Galenos von Pergamon, dessen Spur sich zwischen 199 und 216 n. Chr. in Rom verliert, notiert über den Ackerschachtelhalm sinngemäß: Die Kraft dieser Pflanze bestehe darin, dass sie „stopft mit geringer Bitterkeit“, deshalb „trocknet sie, ohne zu beißen“. Und deshalb schließe und härte sie selbst üble Wunden zusammen. Sie sei geeignet für diejenigen, die „Blut speien“, sie sei hilfreich bei Darmgeschwüren und „Fluss des Bauches“, und manche sagten, dass sie auch Wunden in der Blase in kurzer Zeit zusammengehärtet habe.