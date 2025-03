Das Tor zum Reich der Kräuter ist weit geöffnet. Wer hineintritt ist in einer Welt, in der die Natur Natur sein kann, in der der alltägliche Ballast nichts zu suchen hat. Es ist eine Welt, in der Pflanzen reden. Psst. Da ruft doch etwas? Ganz leise aber doch sehr deutlich. Es ist ein Pflänzchen, von dem gerade einmal „die Ohren“ zu sehen sind. Sigrid Niedner, Museumsgärtnerin im Hennebergischen Museum Kloster Veßra und Kräuterfee, hat den Ruf vernommen – und so zum ersten Thema der diesjährigen Grüner-Mittwoch-Reihe gefunden. Der Bärlauch steht im Mittelpunkt „Er hat mich beim Morgenspaziergang angelacht – da war mir klar, er muss es sein!“