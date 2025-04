Was ist denn das? Auf dem Beet hat es sich breit gemacht, das saftige Kraut, dessen Wurzelfäden sich in der Erde festklammern. Die weißen Blütchen an den dünnen Stängeln recken sich zur Sonne, drehen sich mit ihr, um möglichst viel Wärme und Energie aufzusaugen. Und nun? Rausreißen? Auf den Kompost? Um Gottes Willen! Das ist doch Vogelmiere! Sie ist – oft als Unkraut abgetan – ein wahrer Kraftprotz und Gesundbrunnen.