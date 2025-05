Würzburg (dpa/lby) - Die Oberbürgermeisterwahl in Würzburg muss in einer Stichwahl entschieden werden. Beim ersten Wahlgang lag Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) mit 39,6 Prozent nach der Auszählung aller gültigen Stimmen am Abend deutlich vorn. Der 2. Bürgermeister verfehlte aber die absolute Mehrheit, wie die Stadt online mitteilte.