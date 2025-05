Würzburg (dpa/lby) - Die Oberbürgermeisterwahl in Würzburg wird am Sonntag in einer Stichwahl entschieden. Beim ersten Wahlgang lag Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) mit 39,6 Prozent nach der Auszählung aller gültigen Stimmen deutlich vorn. Der 2. Bürgermeister verfehlte aber die absolute Mehrheit. Sollte der Vater von fünf Söhnen in das Rathaus der Mainstadt einziehen, wäre er Bayerns erster grüner Oberbürgermeister.