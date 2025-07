„Wo die Luft brennt – Unterwegs in einem Land, das reden muss.“ So lautet das Motto der Sommertour von Felix Banaszak. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen ist derzeit in Deutschland unterwegs. Der Fokus liegt vor allem auf den ostdeutschen Bundesländern. Somit steht auch Thüringen auf dem Tourplan. Sechs Stationen sind’s im Freistaat – darunter eine in Neuhaus am Rennweg bei der GBneuhaus GmbH.