Würzburg - Der Sieg des Grünen-Kandidaten Martin Heilig bei der Oberbürgermeisterwahl in Würzburg könnte der Partei in Bayern nach Ansicht ihrer Spitze Rückenwind geben. "Für uns ist das ein Anfang für sehr große Schritte Richtung Kommunalwahl", sagte die Co-Vorsitzende Eva Lettenbauer der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden zeigen, dass Bayern grün regiert werden kann, und zwar nicht nur in Würzburg, sondern auch in ganz vielen anderen Dörfern und Städten und das immer zum Wohl der Menschen."