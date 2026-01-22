Thüringen präsentiert sich noch bis zum Sonntag, 25. Januar, auf der Grünen Woche in Berlin als vielseitiger Agrar-, Genuss- und Tourismusstandort. Unter dem Motto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“ zeigen 74 Aussteller auf rund 1900 Quadratmetern die Vielfalt des Freistaates. Vorgestellt werden regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Produkte, Handwerkskunst sowie touristische Angebote aus allen Regionen Thüringens.
Grünen Woche Thüringen überrascht Berlin
Norbert Kleinteich 22.01.2026 - 14:51 Uhr