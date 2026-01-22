Thüringen präsentiert sich noch bis zum Sonntag, 25. Januar, auf der Grünen Woche in Berlin als vielseitiger Agrar-, Genuss- und Tourismusstandort. Unter dem Motto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“ zeigen 74 Aussteller auf rund 1900 Quadratmetern die Vielfalt des Freistaates. Vorgestellt werden regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Produkte, Handwerkskunst sowie touristische Angebote aus allen Regionen Thüringens.