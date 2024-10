Grünen-Parteitag: Grünen-Aspirantin Brantner gesteht Fehler bei Heizungsgesetz

Würzburg (dpa/lby) - Die Bewerberin um das Amt der Parteivorsitzenden bei Bündnis 90/Die Grünen, Franziska Brantner, hat Fehler ihrer Partei bei der Entwicklung des umstrittenen Heizungsgesetzes eingeräumt. "Wenn wir beim Heizungsgesetz von Anfang an geeint hätten, was wir Grüne immer wollten, nämlich eine sozial gestaffelte Förderung für den Neueinbau von Heizungen – vielleicht wäre ein Teil der Debatte anders gelaufen", sagte Brantner bei der Landesdelegiertenkonferenz der bayerischen Grünen in Würzburg.