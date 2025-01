Mehr Bildung, mehr Innovationsförderung

87 Prozent der Bayern glauben demnach, dass der Freistaat mehr Ausgaben für Bildung braucht, um in der Zukunft sein wirtschaftliches Niveau zu erhalten. 74 Prozent sagen, der Staat sollte mehr in Innovationsförderung investieren. 68 Prozent meinen, der Staat sollte Unternehmen mehr vertrauen, etwa bei Genehmigungen und Berichtspflichten. Und 59 Prozent gaben an, der Staat sollte ihrer Meinung nach mehr in den Erhalt bestehender Industrien investieren.