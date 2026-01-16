Die Grüne Woche in Berlin ist so etwas wie ein Familientreffen von Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie. Einmal im Jahr kommt die Branche zusammen, sehen sich alle wieder. Das gilt auch für die Besucher. Für viele Berliner ist der Besuch der Grünen Woche Ende Januar ein fest eingeplanter Pflichttermin. Das klingt nach einem Widerspruch, schließlich gibt es wohl nur wenige Städte in Deutschland, die über eine ähnliche kulinarische Vielfalt verfügen wie Berlin. Warum sollte man also für teure Häppchen auf eine Messe gehen?