Thüringens Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) hat das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Staaten Südamerikas gegen Kritik aus der Landwirtschaft verteidigt. „Ich kann die Sorgen der Landwirte nachvollziehen und nehme sie auch ernst, dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Vorteile, die Deutschland durch Mercosur erreichen kann, überwiegen“, sagte Boos-John am Freitag am Rande der größten Landwirtschaftsmesse der Welt, der Grünen Woche in Berlin.