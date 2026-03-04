Kreistagsmitglied Marc Trommer wollte in der Kreistagssitzung wissen, wie sich der Landkreis künftig zur Grünen Woche positioniere. In der Amtszeit von Alt-Landrat Thomas Müller hatte der Kreis sich häufig präsentiert und mehrmals auch den Thüringen-Stand ausgerichtet. „Nächstes Jahr soll nun der Schwerpunkt Werra am Thüringenstand sein“, sagte Marc Trommer und verband dies mit der Frage, ob sich der Landkreis daran nicht beteiligen wolle. Immerhin entspringe der Fluss im Landkreis – wenn auch gestritten werden, wo genau.