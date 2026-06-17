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Grüne wählen Fraktionsvorstand Grüne bestätigten Fraktionsvorstand im Landtag

Die Grünen im Sächsischen Landtag setzen auf personelle Kontinuität. Bei der Wahl des neuen Fraktionsvorstandes gibt es zweimal 100 Prozent Zustimmung.

Grüne wählen Fraktionsvorstand: Grüne bestätigten Fraktionsvorstand im Landtag
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Franziska Schubert ist als Fraktionschefin der Grünen im Sächsischen Landtag wiedergewählt worden. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag haben ihrem Fraktionsvorstand das Vertrauen ausgesprochen. Fraktionschefin Franziska Schubert wurde bei der Wahl am Mittwoch "hundertprozentig" in ihrem Amt bestätigt. Sie erhielt alle sieben Stimmen, teilte die Fraktion mit. Auch Innenpolitiker Valentin Lippmann kam als Parlamentarischer Geschäftsführer und Vize-Fraktionschef auf 100 Prozent. Christin Melcher bleibt gleichfalls stellvertretende Vorsitzende. Sie erreichte sechs Stimmen bei einer Enthaltung. 

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Franziska Schubert (44) gehört dem Sächsischen Landtag seit 2014 an. Seit 2020 ist die ausgewiesene Finanzexpertin Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Parlament. Valentin Lippmann (35) gehört dem Landtag gleichfalls seit 2014 an und übt seither das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers aus. Christin Melcher (43) ist seit 2019 Landtagsabgeordnete und wurde ein Jahr später Vize-Fraktionschefin.