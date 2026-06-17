Grüne wählen Fraktionsvorstand: Grüne bestätigten Fraktionsvorstand im Landtag

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag haben ihrem Fraktionsvorstand das Vertrauen ausgesprochen. Fraktionschefin Franziska Schubert wurde bei der Wahl am Mittwoch "hundertprozentig" in ihrem Amt bestätigt. Sie erhielt alle sieben Stimmen, teilte die Fraktion mit. Auch Innenpolitiker Valentin Lippmann kam als Parlamentarischer Geschäftsführer und Vize-Fraktionschef auf 100 Prozent. Christin Melcher bleibt gleichfalls stellvertretende Vorsitzende. Sie erreichte sechs Stimmen bei einer Enthaltung.