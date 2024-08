„Anspruch trifft auf Realität“. Diese Aussage des Benshäuser Apothekers Frank Keiner könnte in mehrfacher Hinsicht über der Podiumsdiskussion „Gut versorgt. Überall. Gesund im ländlichen Raum“ stehen, zu der Bündnis 90/Die Grünen geladen hatten. Da traf einmal der Anspruch einer hochkarätig besetzten Veranstaltung im Wahlkampffinale auf die Realität von anfänglich fünf und am Ende immerhin neun Besucherinnen und Besuchern im Türmchen des CCS. Dabei hatten die Grünen ihre Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Madeleine Henfling, die Landesvorsitzende Ann-Sophie Bohm und den Kinderarzt und Bundestagsabgeordneten Hannes Wagner aufgeboten. Man möchte meinen, das Thema der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sei besonders in Südthüringen brisant genug, um auf größeres Interesse zu stoßen.