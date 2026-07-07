Radeberg (dpa/sn) - Vorsichtig nähert sich Marion Krause den Pflanzen. Sie tastet nach den Blättern und berührt vorsichtig die Blüte. Ein würzig-süßer Duft steigt auf. "Das ist die Igelnelke", sagt sie und lächelt. Nur wenige Schritte weiter duften Rosen, blühende Kräuter, Pelargonien, aromatische Nadelbäume. Schon für Sehende ist der Botanische Blindengarten in Radeberg im Landkreis Bautzen ein Naturerlebnis. Aber sehbehinderten und blinden Menschen bietet er die seltene Gelegenheit, die Pflanzenwelt selbstständig zu entdecken.