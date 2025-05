Grüne Jugend "ACAB"-Pulli von Grüner: CSU-Minister will Entschuldigung

Nietzard hatte sich zuvor in einer Instagram-Story auf einem Selfie mit einem Sweatshirt mit den Buchstaben "acab" gezeigt. Das Akronym "ACAB" steht für "All Cops Are Bastards" (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) und wird in polizeikritischen Kreisen verwendet – unter anderem im linksextremen Milieu. Nach Kritik war sie zwar zurückgerudert – blieb aber bei ihrer Polizei-Kritik. "Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, um auf die Probleme aufmerksam zu machen", sagte sie im "Stern"-Podcast "5-Minuten-Talk".