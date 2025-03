Der Raum war gut gefüllt, als Moderator Markus Hirche die Gründungsveranstaltung des Sonneberger „Teilhabeverein, Mach mit!´“ eröffnete. Neben den insgesamt neun Gründungsmitgliedern (dies sind im Einzelnen Anna Bernardy, Mario Forchhammer, Jan Hacke, Beate Kittel, Torsten Licht, Dieter Silen, Julia und Birgit Wittner sowie Christian Vetter) hatte sich auch eine Handvoll Gäste sowie Sonnebergs Vizebürgermeister Christian Dressel am Donnerstag eingefunden. Dieser war nicht mit leeren Händen gekommen und übergab eine Spende in Höhe von 100 Euro an den neu gegründeten Verein. Auch Beate Kittel spendete die gleiche Summe. Das Geld wurde im Rahmen eines Baumschnittkurses des BUND eingenommen, wo die emeritierte Lehrerin ebenfalls Mitglied ist. Geld wird ebenso benötigt, in Form von Mitgliedsbeiträgen. Neben einer Ordentlichen Mitgliedschaft (30 Euro pro Jahr beziehungsweise 15 Euro für Menschen mit mehr als 50 Prozent Behinderungsgrad) besteht die einer Fördermitgliedschaft. Hier würden dann mindestens 180 Euro pro Jahr fällig werden. Auch eine monatliche Zahlung à 15 Euro wäre möglich.