Der neue Landesvorsitzende Uhlig ist nach eigenen Angaben Biologe, fünffacher Vater und war 30 Jahre lang CSU-Mitglied. Am Gründungsparteitag in Reichertshofen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm nahm auch der Bundesvorsitzende und frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, teil.