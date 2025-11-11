Anläufe, einen Kinder- und Jugendbeirat zu etablieren, gab es schon einige in Suhl, vor einigen Tagen nun war es soweit. Nachdem sich mehrere junge engagierte Menschen, die sich mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Suhl wünschen, seit dem Frühsommer regelmäßig getroffen haben, wurde am 6. November der Beirat offiziell gegründet. Dieser nimmt nun seine Arbeit auf und hat noch Plätze frei.