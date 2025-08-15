Auf eine erfolgreiche Arbeit kann das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) in Ilmenau zurückblicken – und das bereits seit mittlerweile 34 Jahren. Im Stadtrat stellte Geschäftsführer Rüdiger Horn am Donnerstag eine Bilanz des Unternehmens vor. Die Ziele des TGZ sind erfolgreiche Gründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen sowie die Bildung von Standortgemeinschaften junger, kreativer und technologieorientierter Firmen. Dahinter steckt ein großes Endziel, so Rüdiger Horn: die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze durch diese Unternehmen.