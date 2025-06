„Es ist mir eine große Freude, Sie heute in den inspirierenden Räumen des Max-Reger-Konservatoriums zu begrüßen – einem Ort der Kreativität. Wie geschaffen für eine Veranstaltung, die sich mit nichts Geringerem befasst als mit der Zukunft des Unternehmertums in unserer Region.“ So begrüßte Landrätin Peggy Greiser die Teilnehmer des 6. Gründertalks in Meiningen. Sie habe die Schirmherrschaft für diese so wichtige Veranstaltung gern übernommen, versicherte die Landrätin, denn „ich bin überzeugt: Wer gründen will und seine unternehmerische Ouvertüre vorbereitet, braucht keine Stolpersteine. Ähnlich wie bei einem Orchester hier in der Villa Strupp, das nur im Zusammenspiel überzeugt, braucht es für unternehmerischen Erfolg gute Rahmenbedingungen, fachliche Begleitung und ein Netzwerk, das trägt.“