Berlin - Deutsche Start-ups kommen inmitten des Booms um Künstliche Intelligenz und Rüstung wieder leichter an Kapital. Techfirmen hierzulande dürften dieses Jahr rund 7,4 Milliarden Dollar (etwa 6,4 Mrd. Euro) von Investoren erhalten und damit gut zehn Prozent mehr als 2024, schätzt der Londoner Risikokapitalgeber Atomico in seinem elften Bericht zur Lage der Gründerbranche in Europa. Damit liege Deutschland auf Platz zwei hinter Großbritannien. Europaweit dürften die Wagniskapitalinvestments um sieben Prozent auf 44 Milliarden Dollar steigen.