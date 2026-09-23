Gründer willkommen Pharmastandort Marburg zwischen Krise und Lichtblick

Marburg (dpa/lhe) - Stellenstreichungen bei Biontech, bei CSL und Innexis - Die Hiobsbotschaften am Pharmastandort Marburg häuften sich in den vergangenen eineinhalb Jahren. Rund 1.300 Arbeitsplätze könnten in der mittelhessischen Stadt durch die Einschnitte verloren gehen - das dürfte auch für die kleinere und mittlere Betriebe in ihrem Umfeld nicht ohne Folgen bleiben. Hoffnungen setzt die Stadt jetzt auf Gründer: Ein Start-up-Hub soll für neuen Schwung sorgen - und zugleich als Sprungbrett für Absolventen der Marburger Philipps-Universität dienen.