Gründer willkommen Pharmastandort Marburg zwischen Krise und Lichtblick

China habe sich vom Generika-Lieferanten zum Innovatoren entwickelt. Dadurch verschärfe sich auch der Preisdruck, denn chinesische Hersteller könnten innovative Medikamente allein aufgrund ihrer niedrigeren Entwicklungskosten und des höheren Tempos zu Preisen anbieten, mit denen Hersteller in Europa schwer mithalten können.

In Deutschland kämpfe die Branche zudem mit langsamen Zulassungsprozessen sowie hohen Arbeitskosten. Start-ups und universitäre Ausgründungen zu fördern, hält die Expertin grundsätzlich für sinnvoll, doch würden in der durch hohe Anlaufkosten geprägten Branche auch Anschlussfinanzierungen und mehr Risikokapital benötigt. Nur so lasse sich dafür sorgen, dass Produkte auch tatsächlich zur Marktreife gelangen und Gründer nicht abwandern.