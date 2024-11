Rückstand zu USA bei großen Geldsummen

In der späteren Wachstumsphase von Start-ups bleibe in Europa aber im Rückstand zu den USA. So sei die Wahrscheinlichkeit, Finanzierungen jenseits von 15 Millionen Dollar zu erhalten, für amerikanische Start-ups doppelt so hoch wie für europäische. Denn in Europa investierten Pensionsfonds kaum in Wagniskapital - anders als in den USA.