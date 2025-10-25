Aufarbeitung sei eine Dauer-Aufgabe, betont Falterbaum. "Es ist kein Thema, das wir abhaken, sondern es wird weitergehen". Bei Einrichtungen von SOS-Kinderdorf Deutschland sei auch der Kinderschutz durch personelle Maßnahmen gestärkt worden, und ein Frühwarnsystem sei im Aufbau.

Schulen, Straßen und Denkmäler: Bruch mit Gmeiner

Über den möglichen Imageschaden durch die Vorfälle in Österreich will Falterbaum noch nicht sprechen. Stattdessen müssten die Betroffenen im Fokus stehen. Außerdem will der Kinderdorf-Vorstand seinen engagierten Mitarbeitern Mut machen. "Die Idee von SOS-Kinderdorf ist unverändert richtig. Und Hermann Gmeiner definiert als unser Gründer eben nicht mehr die Arbeit von heute", sagt er.

In Deutschland und Österreich sind mehrere Straßen und Schulen nach Gmeiner benannt. Der Bruch mit dem Kinderdorf-Gründer ist angelaufen. In Imst in Tirol, wo 1951 das erste Kinderdorf eröffnet worden war, wurden bereits zwei Gmeiner-Denkmäler entfernt, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Auch ein Kindergarten, eine Grundschule und eine Straße im Ort sollen umbenannt werden. "Es wird einen kompletten Schnitt mit allem geben, was seinen Namen betrifft", sagte der Imster Bürgermeister Stefan Weirather der APA.



Die Hermann-Gmeiner-Schule in Mönchengladbach äußerte sich auf ihrer Website "sehr schockiert" über die Vorwürfe gegen ihren Namenspatron. Über einen neuen Namen der Grundschule in Nordrhein-Westfalen werde demnächst entschieden, hieß es.