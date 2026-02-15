Wenn Gründer Kirmesverein und Plagesellschaft zur närrischen Jahreszeit laden, dann heißt es wieder: Bühne frei für gute Laune, schillernde Kostüme und ausgelassene Stimmung. Bereits zum 26. Mal wurde im Hotel Schloßberg hoch über der Kreisstadt gefeiert – diesmal unter dem Motto: „Heute ist alles bunt, es glitzert und funkelt bei uns im Grund“. Und genau das wurde an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Gründer Fasching Närrische Nacht auf dem Schloßberg
Norbert Kleinteich 15.02.2026 - 16:30 Uhr