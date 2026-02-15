Wenn Gründer Kirmesverein und Plagesellschaft zur närrischen Jahreszeit laden, dann heißt es wieder: Bühne frei für gute Laune, schillernde Kostüme und ausgelassene Stimmung. Bereits zum 26. Mal wurde im Hotel Schloßberg hoch über der Kreisstadt gefeiert – diesmal unter dem Motto: „Heute ist alles bunt, es glitzert und funkelt bei uns im Grund“. Und genau das wurde an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis gestellt.