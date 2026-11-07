Grünabfälle: Wohin mit den Laubsäcken und Grünschnitt?

Warum die Entsorgung wohl teurer wird

In der Regel werden Grünabfälle an Wertstoffhöfen bis zu einer Menge von maximal zwei Kubikmetern angenommen, auch bei maximaler Länge und Durchmesser des Grünguts gibt es teilweise Einschränkungen. Baumwurzeln, Wurzelstöcke sowie mit Plastik, Steinen oder anderen Stoffen verunreinigte Lieferungen werden meist ebenfalls nicht angenommen.

Grundsätzlich sei die Verwertung von Grünabfällen – anders als bei Metallen oder Papier – dem Gemeinde- und Städtebund zufolge kein Geschäft, mit dem sich Geld verdienen ließe. Die Einnahmen etwa durch den Kompostverkauf könnten die Ausgaben nur zu einem geringen Anteil auffangen. Aufgrund steigender Energie- und Personalkosten sei daher mit einem stetigen Anstieg der Abfallgebühren zu rechnen.