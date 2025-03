Grün statt blau: Zella-Mehlis setzt Farbtupfer mit Licht und Frühblühern

Blühstreifen im Gewerbegebiet

Auch in Sachen Bepflanzung hält der Frühling Einzug in der Stadt. Dazu sind dieser Tage die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs unterwegs und decken das Reisig von den verschiedenen Blumenkästen und Pflanzschalen ab. In diesen wurden bereits im Herbst vergangenen Jahres fertige Körbe mit Blumenzwiebeln der Frühblüher eingesetzt. In den Blumenkästen am Zellaer Markt, in der Lämmermannstraße und Louis-Anschütz-Straße oder auch in den roten Pflanzkugeln vor dem Rathaus sprießen die ersten Frühblüher. Im Sinne der Nachhaltigkeit hat die Stadt vor einigen Jahren von einer speziellen Frühlingsbepflanzung Abstand genommen und stattdessen auf Blühstreifen mit verschiedenen, wiederkehrenden Frühblühern gesetzt. Diese finden sich beispielsweise an der Zellaer Höhe und in der Industriestraße auf den Grünflächen am Straßenrand. Circa acht Wochen lang blühen dort in der Frühlingszeit Krokusse und Osterglocken. Nach den Eisheiligen, etwa Mitte Mai, beginnen Mitarbeiter des Baubetriebshofes mit der Sommerbepflanzung. Zu den Blumen gehören beispielsweise Pelargonien, Studentenblumen, Petunien, Prachtkerze und Männertreu. Insgesamt werden von der Stadt rund 2500 Pflanzen in die Erde gebracht.