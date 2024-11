Zum jährlichen Grottenadvent wird am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr in die Morassina bei Schmiedefeld eingeladen, teilt die Stiftung des Schaubergwerks mit. Zur Eröffnung wird der Kinderhort Schmiedefeld auftreten. Um 14.30 Uhr gibt es eine Wichtelführung für die kleinen Besucher. Ein vorweihnachtlicher Grottenrundgang wird angeboten, dazu buntes Markttreiben mit Speis und Trank. Wegen der Vielzahl an Terminen in der Adventszeit wurde der Grottenadvent vom dritten auf den ersten Advent vorverlegt. In diesem Jahr steht wieder ein Shuttle-Verkehr zwischen Parkplatz und Schaubergwerk zur Verfügung.