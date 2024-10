Grotesker Fall: Mann amputierte Hoden - Mehrjährige Haftstrafe

Geld soll nicht Motivation gewesen sein

Weiter hieß es in der Urteilsbegründung, dass der Mann bei seiner Einlassung angegeben habe, sich vor den Eingriffen längere Zeit auch in Internetforen mit dem Thema Kastration beschäftigt zu haben. Er habe den Betroffenen demnach helfen wollen. Geld habe bei den Amputationen nur ein untergeordnetes Interesse gespielt. An dieser Aussage des Mannes äußerte das Gericht allerdings Zweifel. Der heute 75-Jährige hatte auch selbst die Eingriffe in den Spezialforen im Internet angeboten.