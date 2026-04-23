Wenn am 9. und 10. Mai wieder die Motoren aufheulen, steht die Spielzeugstadt Kopf. Zum 13. Mal verwandelt sich die Innenstadt in eine spektakuläre Rennstrecke. Hinter den Kulissen sorgt ein eingespieltes Team dafür, dass dieses einzigartige Motorsport-Event überhaupt möglich wird. Neben Markus Grünewald von Verein Grünewald Motorsport steht eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer bereit, um das Sechs-Stunden-Citykartrennen „Rund ums Sonneberger Reiterlein“ auf die Beine zu stellen.