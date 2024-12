Großveranstaltung in Oberhof: Grünes Licht für den Biathlon-Weltcup

Ausverkauft! Wer sich erst jetzt dafür entscheiden wollte, am 11. Januar die Verfolgungsrennen des Biathlon-Weltcups in Oberhof live zu verfolgen, hat im wahrsten Sinne des Wortes schlechte Karten. „Für die Verfolgungsrennen am Samstag ist die Arena am Rennsteig ausverkauft, während für die Sprintrennen am Donnerstag und Freitag sowie die abschließenden Mixed-Wettbewerbe am Sonntag noch Karten ergattert werden können“, sagte Bernd Wernicke, der Chef des Organisationskomitees. Insgesamt kalkuliert er für die vier Tage nach jetzigem Stand mit mehr als 50 000 Besuchern.