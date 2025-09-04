Großveranstaltung in München Polizei mit mehreren Tausend Kräften bei Automesse IAA

Proteste gehen schon los

Bereits am Donnerstagvormittag protestierten etwa 15 Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion mit einem großen Banner mit der Aufschrift "Wohnraum statt Hubraum" auf dem Marienplatz gegen die Messe. "Wir sind hier, weil es nicht sein kann, dass die IAA einfach ungestört die Innenstadt mit ihren Luxusautos blockieren darf und gleichzeitig politisch gesehen der Verkehrssektor massiv hinterher ist in der Einhaltung von Klimazielen", sagte Daniela Bertler, Klimaaktivistin bei Extinction Rebellion. Stattdessen solle sich um "echte Probleme von Menschen" gekümmert werden, wie beispielsweise Wohnraumknappheit.