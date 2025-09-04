Großveranstaltung in München Polizei mit mehreren Tausend Kräften bei Automesse IAA

München (dpa/lby) - Die Polizei bereitet sich bei der internationalen Automesse IAA in München auf einen Großeinsatz vor. Über den gesamten Zeitraum von knapp einer Woche seien 8.000 Polizistinnen und Polizisten im Dienst, teilte der Münchner Polizeivizepräsident Christian Huber mit. Das seien weniger als bei der Messe 2023. Der Grund dafür: Bislang wurden den Angaben zufolge nicht so viele Proteste angezeigt wie bei der vergangenen Messe. Klimaaktivisten, die sich auf der Straße festkleben, werden dieses Mal nicht erwartet.