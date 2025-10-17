Großübung mit Raketen Marine trainiert in Norwegen für den Ernstfall

Auch die eigentliche Drohnenabwehr ist Teil der Großübung. Die Bekämpfung gegen diese ist laut Feld teilweise gleich wie bei der Verteidigung gegen Luftziele. "Es gibt aber noch eine ganze Reihe von Maßnahmen im elektronischen Spektrum, die wir auch zur Drohnenabwehr einsetzen können", sagte Feld. Dies sei aber nur ein Nebenaspekt der Übung, betonte er. Der Fokus liege auf dem Seekrieg in den verschiedenen Dimensionen über und unter Wasser sowie in der Luft.