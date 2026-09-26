Das Szenario: Eine an Diabetes erkrankte Skodafahrerin verliert auf dem Weg zu einem Volksfest infolge einer Unterzuckerung das Bewusstsein und damit auch die Kontrolle über ihr Auto. Sie rast ungebremst durch das mit Gästen gefüllte Festzelt und prallt auf der anderen Seite gegen eine Trafostation. Die Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle, ihre Beifahrerin wird schwer verletzt. Im Festzelt erliegen vier weitere Personen ihren schweren Verletzungen.