Bagger arbeiten sich Meter für Meter durch die Landschaft. Neben der Trasse ziehen sich zwei tiefe Schneisen durch den Boden, Erdhaufen türmen sich am Rand, Arbeiter verlegen Leerrohre. Wenige Meter weiter sind Archäologen mit Schaufel und Maßband im Einsatz. Eigentlich sollte die Straße „Zum Bügelberg“ noch in diesem Jahr vollständig wiederhergestellt werden. Inzwischen steht fest: Die endgültige Fertigstellung verschiebt sich ins kommende Jahr.