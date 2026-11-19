Würzburg (dpa/lby) - Ob die Würzburger eine neue Multifunktionsarena in ihrer Stadt fördern wollen, sollen sie nach dem Willen von Oberbürgermeister Martin Heilig in einem Bürgerentscheid kundtun. Der Grünen-Politiker strebt diesen nun überraschend zusammen mit der Bürgerinitiative "Stoppt die Multifunktionsarena!" an. Die Abstimmung könnte im kommenden Frühjahr stattfinden, zuvor muss der Stadtrat aber noch darüber befinden, ob er den Entscheid mit Hilfe eines sogenannten Ratsbegehrens auf den Weg bringen will. Dies dürfte am 10. Dezember erfolgen, wie ein Stadtsprecher sagte.