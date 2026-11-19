Bei einem Bürgerentscheid zählt am Ende, ob Befürworter oder Gegner eine Mehrheit erringen konnten - aber nur, wenn - wie wahrscheinlich im Fall von Würzburg nötig - mindestens zehn Prozent aller Stimmberechtigten mit der jeweiligen Antwort abgestimmt haben. Sollte dieses Quorum nicht erreicht werden, muss sich der Stadtrat nicht an das Ergebnis des Entscheids halten. Eine hohe Wahlbeteiligung dürfte im Sinn aller sein, die für ihre Position für oder gegen eine Arena werben.