Großprojekt: DNT-Sanierung: Vergabe von Planungsleistungen ausgesetzt

Weimar (dpa/th) - Die Stadt Weimar hat die Vergabe der Planungsleistungen für die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters (DNT) vorläufig ausgesetzt. Grund sind Nachprüfungsverfahren von zwei Planungsbüros, die sich an dem für die Sanierung ausgelobten Architektur- und Planungswettbewerb beteiligt hatten, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite zu dem Großprojekt mit. Damit ist zunächst die Thüringer Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt am Zug. Deren Entscheidung wolle die Stadt abwarten. Ursprünglich sollte der Stadtrat an diesem Donnerstag (19. Oktober) über die Vergabe entscheiden, dazu kommt es nun nicht. Die "Thüringer Allgemeine" hatte berichtet.