Großprojekt Bund weckt Hoffnung auf ICE-Bahnhof am Flughafen München

Neubau vergrößert Kapazität des Flughafens

Anlass der Feier war die Vollendung eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre im deutschen Luftverkehr: Der nach sieben Jahren Bauzeit fertiggestellte Erweiterungsbau des ersten Terminals schafft Raum für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere im Jahr. Das entspricht in etwa der Kapazität des Flughafens Hannover. Ministerpräsident Markus Söder (CDU) sprach von einem "weiteren Meilenstein in der Entwicklung Bayerns". In Betrieb geht das 665 Millionen Euro teure Bauwerk allerdings erst in einer Woche. "360 Meter lang ist unser neuer Pier und bietet Platz für bis zu zwölf Flugzeuge, die hier gleichzeitig abgefertigt werden", sagte Flughafenchef Jost Lammers.