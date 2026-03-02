Großprojekt 10 Millionen Euro für Naturschutz im Thüringer Wald

Schmiedefeld am Rennsteig (dpa/th) - Der Thüringer Wald wird für seine Rolle bei Klimaschutz und Artenvielfalt langfristig fit gemacht. In einem Naturschutzgroßprojekt sollen dafür in den nächsten zehn Jahren Bäche renaturiert, trockene Moore wieder vernässt und Bergwiesen erhalten und gepflegt werden. Dafür stellen Bund, Land und die Naturstiftung David insgesamt rund 10,4 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Thüringer Umweltministerium zum Projektstart mitteilte. Es geht dabei um eine Fläche von insgesamt 6.100 Hektar.