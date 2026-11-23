Austin/Santa Clara - Für rund 44 Milliarden Dollar will der IT-Sicherheitskonzern Crowdstrike in den USA den Konkurrenten Zscaler übernehmen. Die Transaktion soll ausschließlich per Aktientausch verwirklicht werden. In der Vereinbarung werde Zscaler mit 43,9 Milliarden Dollar (40 Mrd. Euro) bewertet, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Für jede Zscaler-Aktie sollen die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten.



Gemessen an den Kursen vom Freitag wäre das ein Preisaufschlag von rund einem Drittel für die Zscaler-Aktionäre. Die Titel von Crowdstrike gaben 8 Prozent nach. Die Anleger von Zscaler griffen hingegen zu, die Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel 12 Prozent nach oben.