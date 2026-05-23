Großfahndung: 44-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus geflohen

Lohr am Main (dpa/lby) - Ein 44-Jähriger ist aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main geflohen. Die Polizei sucht ihn mit einem Großaufgebot, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, wie sie mitteilte. Die Beamten baten die Bürgerinnen und Bürger, in der Gegend keine Anhalter mitzunehmen und den Polizeinotruf zu verständigen, sollten sie den Mann mit den kurzen blonden Haaren, Jeans und einem grünen Kapuzenpullover sehen.