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  4. 44-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus geflohen

Großfahndung 44-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus geflohen

Die Polizei sucht den Mann unter anderem mit einem Hubschrauber - und richtet eine Bitte an die Bevölkerung.

Großfahndung: 44-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus geflohen
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Ein 44-Jähriger ist aus einem Bezirkskrankenhaus abgehauen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Lohr am Main (dpa/lby) - Ein 44-Jähriger ist aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main geflohen. Die Polizei sucht ihn mit einem Großaufgebot, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, wie sie mitteilte. Die Beamten baten die Bürgerinnen und Bürger, in der Gegend keine Anhalter mitzunehmen und den Polizeinotruf zu verständigen, sollten sie den Mann mit den kurzen blonden Haaren, Jeans und einem grünen Kapuzenpullover sehen.

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Laut Polizei war der 44-Jährige am Nachmittag auf einem begleiteten Ausgang auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses unterwegs gewesen. Dabei konnte er gegen 15.15 Uhr entkommen und zu Fuß flüchten.

Der Mann wurde wegen Brandstiftung im Maßregelvollzug untergebracht - dort werden psychisch kranke oder suchtmittelabhängige Straftäter betreut. "Man geht gegenwärtig nicht davon aus, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, sondern dass er einfach flüchten und sich absetzen will", sagte ein Polizeisprecher.